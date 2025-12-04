Atti vandalici a Bosco la sindaca si prenda le sue responsabilità

In relazione agli atti vandalici nei parchi e ai plessi che hanno colpito il territorio di Bosco Mesola, l’ex sindaco e capogruppo dell’opposizione Gianni Michele Padovani (foto) replica alle accuse dell’attuale primo cittadino Lisa Duò. "Prendo atto delle sue dichiarazioni sugli atti vandalici che hanno colpito il nostro territorio – sbotta Padovani –. Tuttavia, ritengo che attribuire la responsabilità alla precedente amministrazione sia un atteggiamento riduttivo e poco costruttivo. I cittadini si aspettano soluzioni, non accuse". Padovani rincara la dose: "Lei stessa ha ammesso che si tratta di ragazzini, anche di appena 10 anni, una decina circa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Atti vandalici a Bosco, la sindaca si prenda le sue responsabilità"

