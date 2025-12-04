Attacco Inter arrivano ottime risposte | mister Chivu non è costretto a fare questo

Inter News 24 Attacco Inter, arrivano delle risposte confortanti per Chivu dopo la sfida di Coppa Italia: il mister non sarà costretto a fare questa cosa. La netta vittoria per 5-1 dell’Inter contro il Venezia in Coppa Italia ha messo in risalto, ancora una volta, la straordinaria profondità e l’efficacia del reparto offensivo nerazzurro. Dei cinque gol rifilati ai lagunari, ben quattro sono stati siglati dagli attaccanti: Marcus Thuram (autore di una doppietta), il giovane Pio Esposito e il promettente Bonny. Numeri molto importanti dunque, che lasciano ben sperare. LEGGI ANCHE: Inter Venezia è la partita del riscatto: tante conferme e tante novità tra le fila di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Attacco Inter, arrivano ottime risposte: mister Chivu non è costretto a fare questo

"LAVALI COL FUOCO": da San Siro arrivano ancora cori beceri verso Napoli L'ennesimo sgradevole episodio si è verificato durante la gara tra Inter e Venezia di Coppa Italia: per un brevissimo lasso di tempo, i tifosi nerazzurri hanno inneggiato al Vesuvio

