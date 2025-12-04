Attacchi russi in Ucraina Ecco il bilancio delle distruzioni delle ultime settimane – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 04 dicembre 2025 Volodymyr Zelensky ha pubblicato un video sul suo canale Telegram con le immagini delle regioni dell’Ucraina attaccate dalla Russia in queste settimane. In corso i lavori per ripristinare la situazione nella capitale Kiev. Nel post Zelensky è tornato a chiedere la pace. Courtesy: Telegram Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

