Atreju rilancia l’invito a Schlein | Il confronto è nel nostro dna

Basta una telefonata e nemmeno della segretaria dem, va bene "anche della segreteria". Fratelli d’Italia rilancia l’invito a Elly Schlein a partecipare ad Atreju che apre i battenti sabato ai giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma. In nove giorni, l’edizione più lunga di sempre, la kermesse di FdI, "che non è una festa di partito" precisa uno dei fedelissimi di Meloni, Giovanni Donzelli, ospiterà "circa mille interventi" con ospiti ministri, politici europei e internazionali – dal presidente di Ecr, Mateusz Morawiecki al leader rumeno di Aur Party George Simion, al presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen – e, ancora, oltre venti esponenti dei partiti di opposizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Atreju rilancia l’invito a Schlein: "Il confronto è nel nostro dna"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sì al confronto, purché sia a tre. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rilancia la ‘sfida’ lanciata dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, che aveva accettato di andare alla festa di Fratelli d’Italia Atreju solo a condizione di un confronto con Meloni: “Ci vado, - facebook.com Vai su Facebook

Atreju, a sorpresa Conte rilancia: «Meloni, io sono pronto comunque al duello» Vai su X

Atreju rilancia l’invito a Schlein: "Il confronto è nel nostro dna" - Sul palco saliranno anche personaggi dello spettacolo e dello sport: da Mara Venier a Bova ... quotidiano.net scrive

Atreju, Meloni accetta il confronto con Schlein ma rilancia: «Ci sia anche Conte. Non scelgo io il leader del centrosinistra» - È la contromossa di Giorgia Meloni, che raccoglie il guanto di sfida di Elly Schlein ... Lo riporta msn.com

Atreju, Meloni invita Schlein e Conte. No della leader Pd: "Allora venga anche Salvini" - "Dispiace che Elly Schlein abbia anche quest'anno alla fine declinato l'inv ... Da msn.com

FdI invita Schlein ad Atreju. La segretaria del Pd: «Vengo solo se il confronto è con Meloni» - Fratelli d'Italia ha invitato la segretaria del Pd, Elly Schlein, a partecipare ad Atreju. msn.com scrive

Elly ti presento Atreju. I meloniani ci riprovano: sondaggi per Schlein alla festa di FdI - La kermesse si terrà quest'anno dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant'Angelo, la stessa location che ospitò Atreju nel 2023. Da huffingtonpost.it

Schlein risponde a Meloni: "Non vado su un palco con nostalgici del franchismo e del fascismo" - Se, al contrario, confermasse il gran rifiuto, gli altri potrebbero rinfacciarle l’allarme su «libertà e democrazia in pericolo con la destra al governo», perché, come già ironizzano i meloniani, ... Da lastampa.it