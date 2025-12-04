Atreju 2025 | al via la festa di Fratelli d’Italia dal 6 dicembre Tutti gli ospiti attesi

Dal 6 al 14 dicembre 2025 tornano gli appuntamenti di Atreju, la storica kermesse politica di Fratelli d’Italia che quest’anno si terrà ai Giardini di Castel Sant’Angelo. L’edizione 2025 sarà, come sottolinea il responsabile organizzativo Giovanni Donzelli, la “più lunga di sempre”: nove giorni, oltre 400 ospiti e 81 dibattiti che intrecciano politica, cultura, spettacolo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Atreju 2025: al via la festa di Fratelli d’Italia dal 6 dicembre. Tutti gli ospiti attesi

Leggi anche questi approfondimenti

Agorà. . Atreju è la Festa dell'Unità della destra? il confronto tra Donzelli e Furfaro #AgoraRai #Rai3 Vai su Facebook

#tagadala7 L'ilarità di Andrea Scanzi su Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, e sulla mancata partecipazione di Elly Schlein: "Atreju come Sanremo, c'è anche Carlo Conti, ci sarà un incontro sul deep fake tra Arianna Meloni e Raoul Bova" Vai su X

Atreju 2025, tutti gli ospiti della festa più attesa - Tra gli ospiti di spicco previsti a Atreju 2025 ci sono figure di rilievo della politica italiana e internazionale. Scrive tag24.it

Atreju 2025: eventi e ospiti della festa di Fratelli d'Italia - Atreju 2025 si svolgerà a Roma dal 6 al 14 dicembre con eventi, dibattiti e ospiti di rilievo. Secondo notizie.it

Da Mara Venier a Raoul Bova: gli ospiti di Atreju. Ci sarà la giudice che ha 'bocciato' i centri in Albania - A Castel Sant'Angelo a Roma l'evento che comincia il 6 dicembre e andrà avanti fino al 14, quando chiuderà Giorgia Meloni. Riporta msn.com

Abu Mazen e Raul Bova, il programma di Atreju, Donzelli: "Schlein? Lei ha rifiutato il confronto" - È stato presentato a Roma il programma di Atreju, la festa nazionale di Fratelli d'Italia che si svolgerà a Castel Sant'Angelo dal 6 al 14 dicembre. Lo riporta msn.com

Atreju 2025, sabato al via la festa FdI - Dal 6 al 14 dicembre, a Roma, nella cornice di Castel Sant'Angelo, Fratelli d'Italia organizza la tradizionale festa della destra italiana. Lo riporta msn.com

Raoul Bova, Mara Venier e Carlo Conti. Non solo ministri: chi va ad Atreju, il raduno di Meloni - Alla tradizionale festa organizzata da Fratelli d'Italia non ci saranno soltanto alleati e avversari politici Non ci saranno soltanto ministri, alleati e avversari politici. Secondo today.it