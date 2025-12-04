Atalanta senza più limiti poker al Genoa

di Fabrizio Carcano BERGAMO L’ Atalanta approda ai quarti di finale di Coppa Italia, dove a febbraio affronterà la Juventus in gara secca a Bergamo, superando senza affanni per 4-0 un Genoa imbottito di riserve e in inferiorità numerica per quasi un’ora. Partita a senso unico, con un ininterrotto monologo nerazzurro, con quattro gol e due pali, in una gara senza storia, tra un’Atalanta che ha schierato una formazione che, per nove undicesimi, e’ più o meno quella titolare e un Genoa che invece ha mandato in campo cinque ragazzi sotto i 21 anni, di questi due 19enni, attuando un turnover che ha inevitabilmente abbassato il livello dei rossoblu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta senza più limiti, poker al Genoa

Approfondisci con queste news

Eintracht, Doan suona la carica ma ammette i limiti: "In Champions serve correre, ma dietro concediamo troppo" - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook

Serie A verso nuove regole sul mercato: cosa cambia e perché il Torino è coinvolto La Serie A si prepara a una stretta importante sui conti delle società. Dal prossimo mercato di gennaio 2026 entreranno infatti in vigore nuovi limiti economici, basati sull’indicat Vai su X

Atalanta senza più limiti, poker al Genoa - Coppa Italia, Djimsiti apre le marcature poi a ruota libera lo seguono De Roon, Pasalic e Ahanor. sport.quotidiano.net scrive

Ilicic ripercorre l'avventura all'Atalanta: "Gasp mi ha spinto oltre i limiti che pensavo di avere" - "In molti mi dicono: 'Ma se non fosse successo ciò che è successo, il Covid, la depressione e tutto, dove casa. Si legge su tuttomercatoweb.com