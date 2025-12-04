Atalanta e Inter sbrigano la pratica Coppa Italia il Napoli la spunta dopo un’infinita serie ai rigori
Atalanta, Napoli e Inter si sono qualificate agli ottavi di finale della Coppa Italia. La Dea ha sconfitto il Genoa per 4-0 di fronte al proprio pubblico: Dijmsiti ha sbloccato il punteggio al 19?, poi Fini è stato espulso al 36? e gli orobici hanno potuto giocare in superiorità numerica per un’ora, dilagando con le reti di De Roon (54?), Passalic (82?) e Ahanor (91?). I neroazzurri se la dovranno ora vedere con la Juventus, che ieri sera aveva regolato l’Udinese. Il Napoli ha avuto la meglio sul Cagliari dopo un’infinita serie ai rigori: Lucca ha aperto le marcature al 28? allo Stadio Maradona, Esposito ha pareggiato al 67? e poi dal dischetto sono serviti dieci rigori per parte, con il sigillo decisivo di Buongiorno dopo l’errore di Luvumbo. 🔗 Leggi su Oasport.it
