Atac risarcirà gli utenti per i ritardi | ecco come chiedere il rimborso

Il rimborso ci sarà ma non sarà automatico. Atac ha raggiunto un accordo con l’Antitrust per chiudere un procedimento avviato lo scorso febbraio. La municipalizzata dei trasporti, alla quale veniva contestato il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal contratto di servizio con Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Atac risarcirà gli utenti per i ritardi: ecco come chiedere il rimborso

Un rimborso economico per ogni attesa superiore a 15 minuti persi di un autobus o della metropolitana. È quanto promesso da Atac che sta disponendo un sistema innovativo per rimborsare i propri clienti in caso di ritardo fornendo un indennizzo economico

Atac, rimborsi per i ritardi oltre 15 minuti: come funzionerà la nuova app secondo l'Antitrust - Antitrust accetta gli impegni di Atac: oltre 3 milioni di rimborsi agli abbonati Metrebus e nuova app con 0,50 euro per ogni attesa oltre 15 minuti a Roma

Atac, tre milioni agli utenti come indennizzo per disagi e corse saltate: rimborsi per ritardi superiori ai 15 minuti - Il provvedimento dell'Agcm nei confronti della municipalizzata per aver «sistematicamente disatteso, tra il 2021 e il 2023, gli obiettivi di qualità e quantità del servizio».

ATAC: rimborsi e indennizzi al via dopo anni di disservizi - Trasporto pubblico: a Roma rimborsi ATAC agli abbonati Metrebus, indennizzi per i ritardi e presidi in metro dopo l'intervento dell'Antitrust.

Ritardi nelle corse Atac, rimborsi per oltre 3 milioni di euro agli abbonati annuali Metrebus - Si è concluso il procedimento avviato dall'Agcm nei confronti della municipalizzata dei trasporti accusata di non aver centrato gli obiettivi di performance fissati nei contratti

Roma, autobus in ritardo oltre 15 minuti: come funzioneranno i rimborsi Atac per abbonati e pendolari - 2023 e oltre 3 milioni di euro: cosa succede ora a Roma e nel Lazio

I ritardi dei bus dell'Atac fanno infuriare pure l'Antitrust. Arrivano gli indennizzi - Chiuso il procedimento dell'Agcm, previsti rimborsi per i consumatori anche via app in caso di ritardi oltre il quarto d'ora.