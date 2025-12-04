Atac deve rimborsare i suoi abbonati Roma Capitale diserta la fiera del libro ASCOLTA il podcast di oggi 4 dicembre

#Atac deve rimborsare i suoi abbonati per i ritardi e disservizi all'ordine del giorno: lo ha deciso l'Antitrust. L'ammontare degli indennizzi è intorno ai 3 milioni, ecco quanto spetta e a chi. Vai su X

