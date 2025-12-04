Assemblea sindacale in Hera cambia l' orario di apertura delle stazioni ecologiche
Il Gruppo Hera comunica che venerdì 5, gli orari dei centri di raccolta di via Diana e via Ferraresi subiranno variazioni per permettere lo svolgimento di un’assemblea sindacale del personale addetto. Il centro di raccolta di via Cesare Diana, quindi, rimarrà chiuso dalle 11.15 alle 13.45, mentre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
