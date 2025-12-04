Assegno di Inclusione ADI | scopri la data del pagamento del mese di dicembre 2025

Assegno di Inclusione (ADI): scopri la data del pagamento di dicembre 2025. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

assegno di inclusione adi scopri la data del pagamento del mese di dicembre 2025

