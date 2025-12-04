Assalto di Macron alla Cina | affari jet e ambizioni da potenza europea

All'ombra della tregua commerciale (e della distensione politica) tra Stati Uniti e Cina, che avviene mentre l'Unione Europea prepara nuove e più stringenti regole sulla sicurezza economica, Emmanuel Macron è sbarcato a Pechino, accompagnato dalla moglie e da una delegazione imprenditoriale di altissimo livello. L'obiettivo di Macron, che ha voluto mettere strategicamente piede a Pechino prima di Donald Trump, è chiaro ed esplicito: fare della Francia l'interlocutore privilegiato della Cina nell'Unione Europea. Per farlo, ha portato alla corte di Xi la crème de la crème della grande industria francese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

