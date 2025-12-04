Assalto alla Stampa basta zona grigia

Quelli che hanno assalito la redazione de La Stampa, quelli che hanno imbrattato la sinagoga di Monteverde a Roma, quelli che almeno due volte l’anno scatenano. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Assalto alla Stampa, basta zona grigia

Stessi volti, stesso copione. Dall’assalto a “La Stampa” al boicottaggio degli ufficiali a Bologna, la firma non cambia: collettivi e centri sociali. La sinistra, invece che preoccuparsi per la “militarizzazione” degli atenei, dovrebbe imparare a prendere le distanze d - facebook.com Vai su Facebook

A partire dalla vicenda dell'assalto alla redazione di La Stampa, Stefano Feltri fotografa insieme a Beda Romano lo stato di salute dei quotidiani italiani, in una puntata di #Revolution da riascoltare qui bit.ly/48Nz0xk Vai su X

Assalto alla redazione della Stampa, cori Pro Pal tra devastazione e minacce. La condanna di Mattarella e Meloni - La Digos di Torino è al lavoro per identificare i manifestanti che hanno fatto irruzione nei locali della redazione. Scrive ilfattoquotidiano.it

Assalto a La Stampa, Zangrillo: "Segno di un disagio preoccupante". Cirio: "Atto gravissimo" - «Il fatto che ora un giornale debba essere presidiato dalle forze dell’ordine rende la situazione in cui ci troviamo». Come scrive lastampa.it

Assalto studiato alla Stampa, 34 identificati. C'è Askatasuna - Sul blitz al giornale di Torino gli investigatori non hanno dubbi: un attacco pianificato dagli antagonisti per l'arresto dell'imam ... Lo riporta msn.com