Assalti ai bancomat | Un senso di insicurezza che pesa sulle famiglie dei poliziotti
Gli ultimi assalti ai bancomat che hanno colpito, nel brindisino, anche gli sportelli di San Donaci e San Pietro Vernotico, sono la causa di quel “sentimento di insicurezza" che “pesa anche sulle famiglie degli operatori di polizia, che conoscono bene i rischi che i loro cari affrontano ogni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
Assalti ai bancomat con gli esplosivi, 23 raid negli ultimi due mesi in Puglia: ecco la mappa - facebook.com Vai su Facebook
Assalti ai bancomat: “Un senso di insicurezza che pesa sulle famiglie dei poliziotti” - L'allarme del Siap dopo l’escalation di attacchi in tutta la Puglia, con i recenti colpi agli sportelli di San Pietro e San Donaci. Scrive brindisireport.it
Assalti ai bancomat, il SIAP chiede l'intervento del Ministero dell'Interno - Il SIAP Puglia, per voce del Segretario Generale Francesco Tiani, esprime profonda preoccupazione per i frequenti assalti ai bancomat in tutta la Regione, che aumentano il senso di insicurezza tra ... Segnala leccesette.it
Assalti ai bancomat e recrudescenza criminale in Puglia. Il SIAP chiede il potenziamento urgente degli organici delle Forze di Polizia - La scrivente Organizzazione sindacale, per voce del Segretario Generale Regionale Francesco Tiani, esprime una preoccupazione che non è solo sindacale ma profondamente umana. Lo riporta brindisilibera.it
Assalti ai bancomat, i sindaci pugliesi chiedono un intervento urgente al Viminale - La Presidente di ANCI Puglia Fiorenza Pascazio ha scritto al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per sollecitare azioni di contrasto e prevenzione del fenomeno ... Da rainews.it
Assalti ai bancomat: ANCI Puglia chiede intervento urgente al Ministro dell’Interno - Assalti ai bancomat: ANCI Puglia chiede intervento urgente al Ministro dell’Interno La Presidente di ANCI Puglia, Fiorenza Pascazio, ha scritto al ... Si legge su ilsipontino.net
Assalti agli sportelli bancomat, ANCI Puglia chiede un intervento urgente al Ministro dell’Interno - La presidente di ANCI Puglia, Fiorenza Pascazio, ha scritto al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per sollecitare un intervento urgente sul fenomeno degli assalti ai bancomat, sempre più ... Come scrive corriereofanto.it