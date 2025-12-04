Assaggio di Natale in Piazza dei Signori per il Padova Fusi | Felice per Pescara con il Cesena ci attende altra battaglia

L’atmosfera natalizia accende Padova e avvolge Piazza dei Signori, dove nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre è stato inaugurato il Temporary Store del Calcio Padova alla Gelateria Ciokkolatte. Una tardo pomeriggio che ha trasformato il cuore della città in un ritrovo biancoscudato, tra foto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Assaggio di Natale in Piazza dei Signori per il Padova, Fusi: «Felice per Pescara, con il Cesena ci attende altra battaglia»

