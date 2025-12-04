Aspettando il Natale | ad Agazzano mercatini musica e divertimento per tutti

Domenica 21 dicembre ad Agazzano sia accende il Natale con numerosi eventi in piazza Europa:- dalle ore 8,30: mercatini degli hobbisti;- ore 11: Concerto della Banda Carlo Vignola;- gonfiabili per i più piccoli;- agrialbero. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

