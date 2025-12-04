Aspettando il Natale a Roseto Valfortore | il programma degli eventi

L’atmosfera natalizia comincia ad avvolgere Roseto Valfortore, protagonista di una serie di appuntamenti dedicati alla cultura, alla tradizione e alla musica. Un programma ricco e variegato accompagnerà residenti e visitatori verso le festività, animando il borgo con iniziative pensate per tutte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Aspettando il Natale a Roseto Valfortore: il programma degli eventi

