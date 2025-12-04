Reggello, 4 dicembre 2025 – Un periodo natalizio ricco di iniziative. Reggello si prepara all’arrivo del Natale con un programma diffuso nelle sue frazioni e pensato per tutte le età. Dal 6 dicembre al 6 gennaio un calendario ampio, costruito insieme alle associazioni del territorio, all’insegna delle tradizioni, con musica, visite guidate, spettacoli, mercatini e appuntamenti per famiglie. "Anche quest'anno abbiamo costruito un programma ampio e diffuso, frutto della collaborazione con le associazioni e con tutte le realtà che animano il nostro territorio – riferisce il sindaco Piero Giunti – Gli eventi di Natale rappresentano un'occasione per ritrovarsi, vivere i nostri luoghi e valorizzare l'identità delle nostre comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aspettando il Natale a Reggello: un programma ricco di appuntamenti da non perdere