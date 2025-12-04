Asp Palermo a Godrano la prima Casa della Comunità realizzata con fondi Pnrr
GODRANO (PALERMO) - È stata inaugurata questa mattina a Godrano la prima Casa della Comunità realizzata dall'Asp di Palermo con fondi del PNRR, un presidio territoriale che rappresenta uno dei cardini della nuova rete di prossimità prevista dalla Missione 6 - Salute. Alla cerimonia hanno partecipato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
