ascoltiamo la voce delle associazioni

Pisa celebra la "Giornata dei diritti delle persone con disabilità". Così ieri mattina, nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, si è tenuto l’appuntamento promosso dal Comune sul tema del diritto alla comunicazione. L’incontro è stato realizzato con il patrocinio della Provincia e la collaborazione di Caregivers Pisa, Ens Pisa, Anmic, Autismo Pisa, Aipd Pisa, Unitalsi, Talenti Autistici, Eppur Si Muove, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. L’iniziativa, che ha coinvolto associazioni, famiglie, professionisti e cittadini, aveva l’obiettivo di raccontare esperienze, strumenti e percorsi sviluppati sul territorio per rendere questo diritto realmente accessibile a tutte le persone con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

