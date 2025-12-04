Ascoltiamo la voce delle associazioni
Pisa celebra la "Giornata dei diritti delle persone con disabilità". Così ieri mattina, nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, si è tenuto l’appuntamento promosso dal Comune sul tema del diritto alla comunicazione. L’incontro è stato realizzato con il patrocinio della Provincia e la collaborazione di Caregivers Pisa, Ens Pisa, Anmic, Autismo Pisa, Aipd Pisa, Unitalsi, Talenti Autistici, Eppur Si Muove, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. L’iniziativa, che ha coinvolto associazioni, famiglie, professionisti e cittadini, aveva l’obiettivo di raccontare esperienze, strumenti e percorsi sviluppati sul territorio per rendere questo diritto realmente accessibile a tutte le persone con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Per la rubrica Voci di Amici, oggi ascoltiamo la voce di Vito Descovich, socio affezionato da tanti anni Dice Vito: "Io credo che per i giovani sia importante soprattutto essere abituati alla musica fin dall’infanzia, fin dalla famiglia" Il futuro della musica, dei gio - facebook.com Vai su Facebook
"Ascoltiamo la voce delle associazioni" - Così ieri mattina, nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, si è tenuto l’appuntamento promosso dal Comune sul tema del diritto al ... Lo riporta lanazione.it
'Aifa ascolta', al via spazio dialogo con associazioni pazienti - Il Consiglio di amministrazione di Aifa ha adottato il Regolamento di Aifa Ascolta, uno spazio di dialogo con l'Agenzia italiana del farmaco riservato ad associazioni, reti e federazioni dei pazienti. Scrive ansa.it
Un pomeriggio con i volontari di Voce Amica di Firenze: «Ascoltiamo senza giudicare» - Tiziano Terzani diceva che la nostra società ha fatto passi avanti sul piano tecnologico, materiale, industriale, ma si è involuta sul piano spirituale. Segnala corrierefiorentino.corriere.it
Prende il via Aifa Ascolta: per le associazioni di pazienti un contatto diretto con l’Agenzia del farmaco - Definito il Regolamento e approvato dal Consiglio di Amministrazione AIFA, il progetto darà il via a una serie di incontri per sensibilizzare l’Agenzia sulle necessità dei suoi principali stakeholder. Si legge su quotidianosanita.it
Kitabu: un viaggio nella lettura ad alta voce per bambine e bambini tra 0 e 3 anni a cura dell’Associazione Pianoterra - La lettura ad alta voce praticata sin dai primi anni di vita è tra le pratiche educative che che più incidono sullo sviluppo di un bambino o una bambina, perché favorisce l’acquisizione di competenze ... napoli.repubblica.it scrive