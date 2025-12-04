Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 3 Dicembre 2025 Uomini e Donne +87K e Il Paradiso +56K guidano la crescita

Nella serata di ieri, mercoledì 3 dicembre 2025, su Rai1 L’Altro Ispettore ha conquistato 3.139.000 spettatori pari al 16,59% di share nel primo episodio e 2.567.000 spettatori pari al 18,11% nel secondo episodio. Su Canale5 Gigi e Vanessa Insieme ha totalizzato 2.238.000 spettatori con uno share del 16,83%, mentre gli highlights hanno ottenuto 756.000 spettatori e il 15,92% di share. Su Rai2 Un uomo sopra la legge ha intrattenuto 774.000 spettatori (4,22%). Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Inter-Venezia ha raccolto 2.142.000 spettatori con il 10,86%. Su Rai3, dopo la presentazione di 28 minuti (954. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 3 Dicembre 2025. Uomini e Donne +87K e Il Paradiso +56K guidano la crescita

