Ascolti tv mercoledì 3 dicembre | L’altro ispettore Gigi e Vanessa insieme Inter-Venezia

Tpi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv mercoledì 3 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, mercoledì 3 dicembre   2025? Su Rai 1 è andato in onda L’altro ispettore. Su Rai 2 Un uomo sopra la legge. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Gigi e Vanessa insieme. Su Italia 1 Inter-Venezia di Coppa Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 3 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 3 dicembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv mercoled236 3 dicembre l8217altro ispettore gigi e vanessa insieme inter venezia

© Tpi.it - Ascolti tv mercoledì 3 dicembre: L’altro ispettore, Gigi e Vanessa insieme, Inter-Venezia

Argomenti simili trattati di recente

ascolti tv mercoled236 3Ascolti tv, i risultati della serata. Come sono andati L'altro ispettore, Juventus-Udinese e Belve - Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 la serie L'altro ispettore con Alessio Vassallo conquistare una media di ... Come scrive iltempo.it

Ascolti tv del 3 ottobre, Stefano De Martino passa il testimone a Carlo Conti - Venerdì sera su Rai 1 è andata in onda una nuova sfida di Tale e Quale Show. Da dilei.it

ascolti tv mercoled236 3Ascolti tv, Belve chiude forte (con Maria De Filippi). Juventus-Udinese gol nello share. Berlinguer sale, ma Floris è imbattibile - Trend Auditel - E' sempre Cartabianca cresce, ma DiMartedì non perde ... affaritaliani.it scrive

Ascolti tv del 3 settembre, Stefano De Martino cerca la rivincita su Gerry Scotti - La sfida nel prime time tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 è la più importante in tv. Lo riporta dilei.it

Ascolti TV 17 novembre: chi ha vinto tra Il commissario Ricciardi 3 e il Grande Fratello, Scotti sfida De Martino - Chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi 3 con Lino Guanciale in onda su Rai1 e il Grande Fratello di Simona Ventura proposto da Canale5 ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Mercoled236 3