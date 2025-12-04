Ascolti TV | Mercoledì 3 Dicembre 2025 L’Altro Ispettore cala al 17.4% ma batte l’ultima di Gigi e Vanessa 17%

Nella serata di ieri, mercoledì 3 dicembre 2025, su Rai1 L'Altro Ispettore ha interessato 2.820.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 Gigi e Vanessa Insieme ha conquistato 2.238.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 Un uomo sopra la legge intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Inter-Venezia incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l'ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene.

