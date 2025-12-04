Ascolti TV | Mercoledì 3 Dicembre 2025 L’Altro Ispettore cala al 17.4% ma batte l’ultima di Gigi e Vanessa 17%

Davidemaggio.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, mercoledì 3 dicembre 2025, su Rai1 L’Altro Ispettore  ha interessato 2.820.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5  Gigi e Vanessa Insieme ha conquistato 2.238.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2  Un uomo sopra la legge  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 la partita di  Coppa Italia – Inter-Venezia  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Chi l’ha Visto?  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Realpolitik  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Una Giornata Particolare  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  4 Ristoranti  ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv mercoled236 3 dicembre 2025 l8217altro ispettore cala al 174 ma batte l8217ultima di gigi e vanessa 17

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 3 Dicembre 2025. L’Altro Ispettore cala al 17.4% ma batte l’ultima di Gigi e Vanessa (17%)

Contenuti che potrebbero interessarti

ascolti tv mercoled236 3Ascolti tv 3 dicembre: chi ha vinto tra L’altro ispettore e Gigi e Vanessa Insieme, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di mercoledì 3 dicembre, tutti i dati Auditel della prima serata con la fiction L'altro Ispettore su Rai1, l'ultimo appuntamento con Gigi ... Da fanpage.it

ascolti tv mercoled236 3Ascolti tv, i risultati della serata. Come sono andati L'altro ispettore, Juventus-Udinese e Belve - Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 la serie L'altro ispettore con Alessio Vassallo conquistare una media di ... Si legge su iltempo.it

ascolti tv mercoled236 3Ascolti TV ieri sera, 3 dicembre 2025: chi ha vinto tra L’Altro Ispettore e Gigi e Vanessa? - Ascolti TV: la serata di mercoledì 3 dicembre 2025 ha visto una sfida tra programmi molto diversi tra loro, con prime visioni di fiction TV acclamate, varietà inediti, programmi di approfondimento e p ... Lo riporta money.it

Ascolti tv del 3 ottobre, Stefano De Martino passa il testimone a Carlo Conti - Venerdì sera su Rai 1 è andata in onda una nuova sfida di Tale e Quale Show. Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Mercoled236 3