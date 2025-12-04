Ascolti tv L’altro ispettore vince ancora breve distacco da Gigi e Vanessa

I dati degli ascolti tv del 3 dicembre assegnano la vittoria a L'altro ispettore, mentre Gigi e Vanessa non conclude in bellezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, L’altro ispettore vince ancora, breve distacco da Gigi e Vanessa

Leggi anche questi approfondimenti

L’Altro Ispettore vince la serata degli ascolti tv. Ottimo debutto per la fiction che ha raggiunto il 18% di share con più di 3 milioni di telespettatori. Perché questa serie affronta un tema importante, ma con leggerezza, senza annoiare. Merito dei due protagonist - facebook.com Vai su Facebook

ascolti strameritati, uno dei prodotti migliori della fiction Rai degli ultimi anni. E tra l’altro è uno dei titoli italiani più venduti all’estero. #ilcommissarioricciardi Vai su X

Ascolti tv ieri (3 dicembre): Gigi e Vanessa chiudono con una sconfitta, Amadeus non si salva - L’Altro Ispettore con Alessio Vassallo vince col 17,1% di share, Sciarelli oltre il milione e messo di spettatori, bene Cazzullo: tutti i dati Auditel ... libero.it scrive

Ascolti tv ieri mercoledì 3 dicembre chi ha vinto tra L'altro ispettore, Gigi e Vanessa e Chi l'ha visto - Ascolti tv mercoledì 3 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con L'altro ispettore contro Chi l'ha visto, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada ... Secondo virgilio.it

Pagelle ascolti tv, mercoledì 3 dicembre: L’altro ispettore vince e la Coppa Italia spodesta Chi l'ha visto. Bonolis peggiora - Il palinsesto televisivo di ieri, mercoledì 26 novembre, ha offerto ai telespettatori grandi film, soap opera ... Si legge su msn.com

Ascolti tv ieri (2 dicembre): Francesca Fagnani chiude in risalita, batosta De Martino - L’Altro Ispettore vince col 18% di share, La Notte del Cuore sale al 16,5%, La Ruota stacca Affari Tuoi di oltre un milione di spettatori: tutti i dati Auditel ... Come scrive libero.it

Ascolti tv del 2 dicembre, debutta L’altro ispettore. Occhi puntati su Gerry Scotti - Su Rai 1 ha debuttato “L’altro ispettore” con Cesare Bocci, su Rai 2 è tornato “Belve”. Come scrive dilei.it

Ascolti tv ieri martedì 2 dicembre chi ha vinto tra L'altro ispettore, Belve, DiMartedì e La Notte nel Cuore - Ascolti tv martedì 2 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con L'altro ispettore contro La Notte nel Cuore, Belve, Coppa Italia e DiMartedì ... Lo riporta virgilio.it