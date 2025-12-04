Ascolti tv i dati del 3 dicembre 2025

Bene la Rai. Nella serata di ieri, mercoledì 3 dicembre 2025, su Rai1 L’Altro Ispettore ha conquistato 2.820.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 Gigi e Vanessa Insieme si fermano a 2.238.000 spettatori con uno share del 17%. Poi, in onda su Rai2 Un uomo sopra la legge registra 773.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Inter-Venezia porta a casa 2.141.000 spettatori con l’11%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? non va oltre 1.516.000 spettatori (9.6%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 422.000 spettatori (3.3%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.182.000 spettatori e il 6. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 3 dicembre 2025

