Ascolti TV 4 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 4 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 4 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 4 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di calcio, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Un Professore, mentre Canale 5 ha risposto con il concerto Umberto Tozzi – L’ultima Notte Rosa – La Grande Festa. Italia 1 ha offerto la partita di Coppa Italia Lazio – Milan, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Dritto E Rovescio e Piazzapulita. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 4 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Argomenti simili trattati di recente

#AscoltiTV Total Audience | Mercoledì 3 Dicembre #UominieDonne (+87K) e #IlParadisoDelleSignore (+56K) crescono più di tutti. Segue il doppio appuntamento con #LaForzadiunaDonna (+54K e +44K). I programmi più visti ieri in streaming su small screen Vai su X

Il 14 dicembre il giornalista Pasquale Di Bello dialoga con Paolo Vites, tra i maggiori esperti italiani di Dylan, per un incontro tra musica, racconti e ascolti analogici, nell’ambito della rassegna sostenuta da Fondazione Molise Cultura - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv ieri (3 dicembre): Gigi e Vanessa chiudono con una sconfitta, Amadeus non si salva - L’Altro Ispettore con Alessio Vassallo vince col 17,1% di share, Sciarelli oltre il milione e messo di spettatori, bene Cazzullo: tutti i dati Auditel ... Si legge su libero.it

Ascolti tv ieri mercoledì 3 dicembre chi ha vinto tra L'altro ispettore, Gigi e Vanessa e Chi l'ha visto - Ascolti tv mercoledì 3 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con L'altro ispettore contro Chi l'ha visto, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada ... virgilio.it scrive

Ascolti tv 3 dicembre: chi ha vinto tra L’altro ispettore e Gigi e Vanessa Insieme, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di mercoledì 3 dicembre, tutti i dati Auditel della prima serata con la fiction L'altro Ispettore su Rai1, l'ultimo appuntamento con Gigi ... Segnala fanpage.it

Ascolti tv, L'altro ispettore supera Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Dati positivi per Chi l'ha visto? - Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, su Rai1, L'altro ispettore con Alessio Vassallo segnare 2. Scrive iltempo.it

Ascolti tv ieri (2 dicembre): Francesca Fagnani chiude in risalita, batosta De Martino - L’Altro Ispettore vince col 18% di share, La Notte del Cuore sale al 16,5%, La Ruota stacca Affari Tuoi di oltre un milione di spettatori: tutti i dati Auditel ... Scrive libero.it

Ascolti tv del 3 dicembre, Gigi e Vanessa Incontrada sfidano L’altro ispettore - Su Canale 5 Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, spinti da Gerry Scotti, sfidano “L’altro Professore” su Rai 1. dilei.it scrive