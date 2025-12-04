ASCOLTI TV 3 DICEMBRE 2025 | VINCE L’ALTRO ISPETTORE 17,4% GIGI E VANESSA 17% LA GOLEADA DELL’INTER 11% CHI L’HA VISTO 9,6%

ASCOLTI TV 3 DICEMBRE 2025 • MERCOLEDÌ •. Gli ascolti tv di mercoledì 3 dicembre 2025 con la seconda de l’Altro Ispettore, l’ultima di Gigi & Vanessa e la Coppa Italia. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – 2983 35.92 PT – 6804 33.76 M E D I A S E T 24H – 3423 41.22 PT – 8870 44.02 UnoMattina News – 196 10.85 + 618 16.29 Tg1 – 1086 22.01 UnoMattina – 844 18.25 Storie Italiane – 829 19.36 Storie Italiane – 945 18.36 É Sempre Mezzogiorno! – 1616 17.66 Tg1 + Economia – 2977 24.90 + 2379 20.07 La Volta Buona – 1466 14.03 La Volta Buona – 1474 16.80 Tg1 – 1429 16.47 Il Paradiso delle Signore – 1569 17. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 3 DICEMBRE 2025: VINCE L’ALTRO ISPETTORE (17,4%), GIGI E VANESSA (17%), LA GOLEADA DELL’INTER (11%), CHI L’HA VISTO (9,6%)

Approfondisci con queste news

#AscoltiTV Total Audience | Mercoledì 3 Dicembre #UominieDonne (+87K) e #IlParadisoDelleSignore (+56K) crescono più di tutti. Segue il doppio appuntamento con #LaForzadiunaDonna (+54K e +44K). I programmi più visti ieri in streaming su small screen Vai su X

Il 14 dicembre il giornalista Pasquale Di Bello dialoga con Paolo Vites, tra i maggiori esperti italiani di Dylan, per un incontro tra musica, racconti e ascolti analogici, nell’ambito della rassegna sostenuta da Fondazione Molise Cultura - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv 3 dicembre: chi ha vinto tra L’altro ispettore e Gigi e Vanessa Insieme, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di mercoledì 3 dicembre, tutti i dati Auditel della prima serata con la fiction L'altro Ispettore su Rai1, l'ultimo appuntamento con Gigi ... Riporta fanpage.it

Ascolti tv ieri mercoledì 3 dicembre chi ha vinto tra L'altro ispettore, Gigi e Vanessa e Chi l'ha visto - Ascolti tv mercoledì 3 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con L'altro ispettore contro Chi l'ha visto, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada ... Riporta virgilio.it

Ascolti tv ieri (3 dicembre): Gigi e Vanessa chiudono con una sconfitta, Amadeus non si salva - L’Altro Ispettore con Alessio Vassallo vince col 17,1% di share, Sciarelli oltre il milione e messo di spettatori, bene Cazzullo: tutti i dati Auditel ... Da libero.it

Ascolti tv ieri 3 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 3 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 3 dicembre 2025. Da mam-e.it

Ascolti TV di mercoledì 3 dicembre 2025 - Ecco di seguito vediamo gli ascolti TV delle prime serate di ieri dei principali canali televisivi nazionali Rai Mediaset LA7 tv8 e Nove . Riporta mondotv24.it

Ascolti tv 3 dicembre 2025: chi ha vinto tra L’Altro Ispettore e Gigi e Vanessa insieme. I dati Auditel della serata - Il mercoledì sera della televisione italiana ha visto nuovamente L'Altro Ispettore sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini contro lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada su Canale 5. Lo riporta msn.com