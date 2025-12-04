Artisticamente la fiera di artigianato e del regalo di Natale | alla scoperta delle creazioni degli artisti
Anche quest'anno ritorna a Palermo “ArtisticaMente - Fiera di artigianato e del Regalo di Natale."Potrete immergevi in una calda e accogliente atmosfera natalizia; una vetrina dove artisti provenienti da tutto il territorio siciliano presenteranno le proprie creazioni.Ci saranno tantissime idee. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ArtisticaMente - Fiera di artigianato e del Regalo di Natale a Palazzo Pantelleria Varvaro, Palazzo Pantelleria-Varvaro, Palermo, 13 December to 14 December | AllEvents - facebook.com Vai su Facebook
Artigiano in Fiera 2025: date, orari, come ottenere il pass gratuito - Dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho torna l'Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione al mondo dedicata agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che quest'anno taglia il traguardo ... milanotoday.it scrive
Artigiano in Fiera, l'ideatore Antonio Intiglietta: «La nostra è una piazza che mette al centro le persone, da 32 anni» - «Milano, negli ultimi anni, è diventata una delle capitali dell’artigianato, grazie a tanti giovani» ... Segnala milano.corriere.it
Migliaia ad Artigiano in Fiera Parte da Rho la corsa al regalo - Centinaia di persone già cariche di sacchetti e pacchi regalo, stand affollati da curiosi che si fermano ad assaggiare, toccare, scovare l affare del prodotto bello e a poco prezzo, file lunghissime ... Da ilgiornale.it
Fra', la fiera del regalo sostenibile - Fiera del Regalo Accessibile”, la storica fiera di artigianato e autoproduzioni, giunge alla decima edizione e torna, nel cuore del quartiere Alessandrino, per tre weekend, dal 6 al 21 ... Riporta romatoday.it
A Samugheo la fiera dell'artigianato artistico - Al via a Samugheo da domani 7 dicembre a domenica 10 la prima fiera dell'artigianato artistico B2B della Sardegna. Lo riporta unionesarda.it
Mogoro, torna la fiera dell'artigianato artistico - Non sono mai stati così tanti gli artigiani protagonisti nella Fiera dell'artigianato artistico della ... Riporta unionesarda.it