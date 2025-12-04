Artigiano in fiera ospiti presi per la gola
Lo Spazio Valtellina è pronto a brillare all’interno di Artigiano in Fiera (Mi) e gli ospiti, come di consueto, avranno anche la ghiotta occasione di poter assaggiare i deliziosi pizzoccheri, oltre a tutte le altre specialità valtellinesi. Prende infatti il via questo fine settimana Artigiano in Fiera, il più importante evento dedicato all’artigianato che può contare, come sempre, su una serie impressionante di espositori provenienti da tutto il mondo. All’interno del padiglione 6 è prevista, come di consueto ormai da qualche anno, la presenza di uno spazio Valtellina il cui coordinamento è curato da Confcommercio Sondrio in collaborazione con APF Valtellina e con il contributo economico della Provincia di Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
