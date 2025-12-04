Artigiano in Fiera 2025 date e cosa vedere | tra novità e tradizione

C’è un momento immancabile tutti gli anni per i milanesi, a pochi giorni dal Natale, ovvero Artigiano in Fiera, che prende per mano le persone e le porta in tutta Italia e nel mondo, alla scoperta dell’artigianato, delle tradizioni, ma senza dimenticare l’innovazione. Non solo gioielli e cibi – per dare il via alle feste con prodotti alimentari d’eccellenza – ma anche e soprattutto design e arredo, magari per farsi un regalo, rivoluzionare la casa o farlo a qualcuno che ama le tendenze di interior design e l’artigianato. Ecco le date e cosa sapere. Artigiano in Fiera 2025, quando inizia. Dal 6 al 14 dicembre 2025, dalle 10. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Artigiano in Fiera 2025, date e cosa vedere: tra novità e tradizione

