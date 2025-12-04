Arthur Juventus perché è tornato alla ribalta il nome del brasiliano nelle ultime ore? Cosa sta succedendo
Arthur Juventus, perché è tornato di moda il nome del centrocampista brasiliano nelle ultime ore? Cosa sta accadendo. Mentre la Juventus scandaglia il mercato alla ricerca di un regista per completare la rivoluzione tattica di Luciano Spalletti, il nome di Arthur Melo torna ciclicamente a galla. Il centrocampista brasiliano, classe 1996, è ancora di proprietà dei bianconeri, ma la possibilità di vederlo rientrare alla base già a gennaio per risolvere i problemi in mediana sembra remota. A chiudere le porte a questa ipotesi è stato il suo agente, Federico Pastorello, con dichiarazioni che delineano un futuro lontano da Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Highest performing midfielders in Serie A this season ◉ Luka Modrić (Milan, 40) — 97 ◎ Manu Koné (Roma, 24) — 95 ◎ Nicolò Barella (Internazionale, 28) — 92 ◎ Manuel Locatelli (Juventus, 27) — 92 ◎ Arthur Atta (Udinese, 22) — 90 datamb.football Vai su X
JUVE, STAVOLTA NON TORNA! 🇧🇷 #Arthur è rinato in patria ed il #Gremio è già al lavoro per confermarlo dopo il prestito dalla #Juventus. Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro del centrocampista #Juve - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, nuovo innesto dal Betis: Arthur pedina di scambio - E la chiave per sbloccare questa operazione può essere rappresentata dallo scambio con Arthur, che non ... Si legge su calciomercato.it
Arthur Melo, il più costoso flop della storia della Juventus. E ora è un esubero - Sia da parte del Barcellona che per la Juventus, visto che lo scambio fra Arthur Melo e Miralem Pjanic è stato economicamente interessante ... m.tuttomercatoweb.com scrive
Arthur-Juve, retroscena mercato: “Verso il Santos grazie a Neymar, ma poi…” - Una delle ultime operazioni della Juventus nella finestra invernale è stata la cessione di Arthur in prestito al Girona. Segnala tuttosport.com
Arthur lascia la Juventus e si trasferisce in prestito al Gremio - Per il centrocampista è pronta una nuova esperienza in Brasile, suo paese d'origine, dopo aver disputato la seconda parte della ... Scrive rainews.it
Arthur al Gremio, ora è anche ufficiale: la Juve lo saluta un'altra volta - Dopo tre stagioni in prestito in cui non è riuscito a soddisfare le aspettative, il centrocampista brasiliano ci riprova ripartendo dal Gremio, squadra in cui è cresciuto ... Come scrive tuttosport.com
Juventus, accordo verbale con il Gremio per Arthur - La Juventus ha raggiunto un accordo verbale con il Gremio, club con cui è cresciuto, per il suo trasferimento in prestito: entro domani ... Lo riporta gianlucadimarzio.com