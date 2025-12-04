Arthur Juventus perché è tornato alla ribalta il nome del brasiliano nelle ultime ore? Cosa sta succedendo

Arthur Juventus, perché è tornato di moda il nome del centrocampista brasiliano nelle ultime ore? Cosa sta accadendo. Mentre la Juventus scandaglia il mercato alla ricerca di un regista per completare la rivoluzione tattica di Luciano Spalletti, il nome di Arthur Melo torna ciclicamente a galla. Il centrocampista brasiliano, classe 1996, è ancora di proprietà dei bianconeri, ma la possibilità di vederlo rientrare alla base già a gennaio per risolvere i problemi in mediana sembra remota. A chiudere le porte a questa ipotesi è stato il suo agente, Federico Pastorello, con dichiarazioni che delineano un futuro lontano da Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

