Art is My Fave Sport | lo Stadium di Cattellan si sposta al Broletto

Quicomo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le giornate inaugurali della mostra Art is My Fave Sport e il grande successo, allo Stadio Sinigaglia, Stadium, il calciobalilla di Maurizio Cattelan – artista per la prima volta a Como, approda al Palazzo del Broletto, grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

