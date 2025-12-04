Arsenal | Arteta elogia il fenomenale Merino

2025-12-04 00:38:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha etichettato l’attaccante Mikel Merino come “fenomenale” dopo che il suo ultimo colpo di testa ha messo i Gunners sulla buona strada per una vittoria per 2-0 in casa contro il Brentford. Con la maggior parte degli attaccanti di Arteta fuori gioco nelle ultime settimane, al centrocampista spagnolo è stato chiesto di guidare la linea. E lo ha fatto brillantemente, con il suo bel colpo di testa su cross di Ben White, il suo nono gol in Premier League dell’anno solare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

