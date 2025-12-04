Arrivano le Pigotte Unicef del Pescara Calcio in special and limited edition FOTO

Una perfetta strenna natalizia che unisce passione e solidarietà. La grande novità del dicembre 2025 è rappresentata dalle Pigotte biancazzurre ispirate ai calciatori del Delfino. La Pescara Calcio con la Delfino Onlus e il Comitato provinciale Unicef, infatti, annunciano con orgoglio una nuova. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Arrivano le Pigotte Unicef del Pescara Calcio in special and limited edition [FOTO]

