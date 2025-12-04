Arriva la riforma di Salvini sull' edilizia | ecco le nuove regole sulle sanatorie per le case

Dopo il decreto Salva casa del 2024 il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini sblocca un altro provvedimento sull'edilizia fermo da mesi sul tavolo di Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega per la riforma del testo unico del 2001. Un. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Arriva la riforma di Salvini sull'edilizia: ecco le nuove regole sulle sanatorie per le case

La riforma dell' #edilizia arriva oggi sul tavolo del Cdm: tra i punti attesi il silenzio-assenso per velocizzare le pratiche e la #sanatoria veloce sugli #abusi realizzati prima del 1967. Gelsomina Testa #GR1 Vai su X

Riforma edilizia, da silenzio-assenso a sanatoria veloce per abusi “storici”: cosa prevede - assenso a sanatoria veloce per abusi “storici”: cosa prevede ... Da tg24.sky.it

Edilizia, al via la riforma: sarà più facile sanare gli abusi prima del 1967. Scontro con le opposizioni sul federalismo fiscale - Mentre l’esame della manovra procede a rilento in commissione al Senato, dove l’inizio delle votazioni degli emendamenti è previsto non prima della prossima settimana, si apre due fronti con le opposi ... Lo riporta corriere.it

Sanatoria edilizia 2026: cosa cambia con il ddl Salvini e perché divide la politica - assenso, digitalizzazione e una possibile sanatoria per abusi storici, scatenando un duro confronto politico tra maggioranza e opposizione. Scrive tag24.it

Edilizia, arriva riforma del codice e sanatoria abusi storici - Arriva la riforma del codice dell'Edilizia e delle costruzioni, con un disegno di legge delega, che secondo la bozza in circolazione si compone di 5 articoli. Secondo msn.com

Salvini riscrive il Testo Unico dell’Edilizia: Scia allargata e sanatoria sugli abusi storici. Ecco cosa cambia - Sarà più facile costruire in aree già urbanizzate se le zone sono già dotate di infrastrutture e servizi. milanofinanza.it scrive