Arriva il tricolore anche sulle bottiglie di vino della Doc Roma Si parte con un milione di contrassegni
Dopo il Prosecco, le nuove fascette di Stato faranno il loro esordio sull'intera produzione annua della denominazione romana. L'iniziativa è finanziata da Regione Lazio e Arsial. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
