Arriva il buono scuola di 1500 euro per le paritarie | Giorgetti apre al voucher in manovra
Il ministro dell'Economia Giorgetti ha aperto alla possibilità di inserire in manovra il bonus per le scuole private, proposto da Noi Moderati e da Forza Italia. Lupi (Nm): "Puntiamo, grazie anche all'apertura del ministro Giorgetti, ad inserire la detrazione per i libri di testi delle superiori e il buono scuola per permettere anche alle famiglie a basso reddito di mandare i propri figli in una scuola paritaria". 🔗 Leggi su Fanpage.it
