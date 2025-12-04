Arrestato un uomo sospettato di aver piazzato delle bombe vicino alle sedi di Democratici e Repubblicani il 6 gennaio 2021 a Washington

Dopo quasi cinque anni di indagini, l’FBI ha arrestato in Virginia un uomo sospettato di aver collocato due bombe artigianali nei pressi delle sedi del Partito Democratico e di quello Repubblicano a Washington. In quei giorni, entrambi gli uffici erano fortunatamente vuoti. Era infatti un periodo di pausa legislativa dopo le elezioni vinte da Joe Biden. Le forze dell’ordine avevano scoperto gli ordigni il 6 gennaio del 2021, mentre la città era assediata dai sostenitori di Donald Trump, che si erano introdotti con la forza a Capitol Hill per protestare contro i risultati delle presidenziali del 2020. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Arrestato un uomo sospettato di aver piazzato delle bombe vicino alle sedi di Democratici e Repubblicani, il 6 gennaio 2021 a Washington

