Arrestati a Bitonto 29 affiliati al clan Conte i dettagli dell' operazione Market drugs
Sono 29 gli arresti eseguiti a Bitonto contro il clan Conte per traffico di droga, dopo l’omicidio di una donna durante uno scontro tra gruppi rivali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’indagine, a cui i provvedimenti si riferiscono, è la prosecuzione di un’altra attività svolta nei confronti di esponenti del clan Conte di Bitonto per fatti commessi, in quel Comune, la mattina del 30.12.2017 quando è stata uccisa, per errore, l'innocente Anna Ros - facebook.com Vai su Facebook
Arrestati a Bitonto 29 affiliati al clan Conte, i dettagli dell'operazione "Market drugs" - Sono 29 gli arresti eseguiti a Bitonto contro il clan Conte per traffico di droga, dopo l’omicidio di una donna durante uno scontro tra gruppi rivali. Riporta virgilio.it
Bitonto, in manette 29 esponenti del clan Conte: condannati per traffico e spaccio di droga - L'indagine 'Market Drugs' partì dopo l'omicidio, la mattina del 30 dicembre 2017, dell'anziana sarta Anna Rosa Tarantino ... Come scrive msn.com