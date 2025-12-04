Arrabbiato e deluso ma anche preoccupato Non ho parole | lo sfogo di Montezemolo sul momento Ferrari

“Preferisco tacere”. Così Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, commenta la stagione di Formula 1 fin qui disputata dalla scuderia di Maranello. Tra i presidenti più vincenti della storia recente della Rossa, Montezemolo ha mostrato delusione e amarezza per i risultati, negativi oltre i peggiori pronostici. In classifica piloti, infatti, Charles Leclerc si trova al momento al quinto posto con 230 punti, mentre Lewis Hamilton insegue al sesto posto con 152. Ci si aspettava qualcosa in più anche per quanto riguarda il campionato costruttori, dove la scuderia di Maranello si trova al momento al quarto posto con 382 punti, dietro a McLaren, Mercedes e Red Bull. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Arrabbiato e deluso, ma anche preoccupato. Non ho parole”: lo sfogo di Montezemolo sul momento Ferrari

