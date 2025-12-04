Armi all' Ucraina Salvini frena ancora su forniture | Basta alimentare la corruzione a Kiev e gli asset russi vanno restituiti a Mosca

Il leader della Lega replica nuovamente alla premier sul tema delle armi a Kiev Salvini frena ancora sull'invio di armi all'Ucraina. Il leader della Lega è nuovamente intervenuto sul tema replicando alle ultime dichiarazioni di Meloni. Il ministro deciderà "quando il decreto sarà all'ordine d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Armi all'Ucraina, Salvini frena ancora su forniture: "Basta alimentare la corruzione a Kiev, e gli asset russi vanno restituiti a Mosca"

Altre letture consigliate

La Lega frena ancora sulle armi all’Ucraina. Romeo: “No a missili a lungo raggio, decreto di proroga aiuti non allineato al percorso negoziale” - facebook.com Vai su Facebook

Il #governo fa benissimo a mandare #armi e #aiuti all’ #Ucraina per la #guerra scatenata da #PutinWarCriminal. Con buona pace di @GiuseppeConteIT @ellyesse @NFratoianni @AngeloBonelli1 @matteosalvinimi. E speriamo ne mandi ancora. Finché #puti Vai su X

Armi a Kiev, Meloni insiste: la linea non cambia. Ma Salvini frena sulle forniture: «Deciderò quando saranno sul tavolo» - «Decideremo come votare sul decreto Ucraina quando il decreto sarà all’ordine del giorno». Da msn.com

Armi a Kiev, giravolta del governo. Salvini frena Meloni: rinvio - Il dodicesimo pacchetto di aiuti è già autorizzato. Riporta repubblica.it

Armi, la sfida di Salvini: il voto non è scontato. Mes, scontro con Tajani - Il ministro degli Esteri: “Il Salva Stati è un’opzione per garantire l’utilizzo degli asset russi”. Segnala repubblica.it

Lega blocca il Decreto Armi all’Ucraina/ DL via dal CdM, cosa succede: Meloni “approveremo entro fine 2025” - Decreto Armi Ucraina, cosa è successo: sparito da odg CdM, intervento della Lega, il chiarimento di Meloni e la promessa sulla proroga entro 2025 ... Secondo ilsussidiario.net

Meloni: 'Il decreto armi a fine anno'. La Lega frena - La guerra non è ancora finita e finché ci sarà, l'Italia aiuterà Kiev con tutto il necessario, comprese le armi. Secondo ansa.it

Slitta il decreto armi per l'Ucraina, tensioni nella maggioranza con la Lega che frena - Nel Governo si prova a minimizzare il braccio di ferro interno alla maggioranza, Tajani: "Il Consiglio dei ministri deciderà prima della fine dell'anno". Secondo msn.com