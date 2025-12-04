Armando Pomi 130 anni fa nasceva l’illustratore che trasformò la velocità in arte

Periodicodaily.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Filottrano rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri, l’illustratore Armando Pomi, con l’evento “POMI130 – La velocità dell’immaginazione”, una serata speciale che intreccia immagini, parole e movimento per raccontare la modernità di un artista capace di trasformare velocità, eleganza e progresso in icone senza tempo. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

armando pomi 130 anniArmando Pomi, 130 anni fa nasceva l’illustratore che trasformò la velocità in arte - (Adnkronos) – Filottrano rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri, l’illustratore Armando Pomi, con l’evento “POMI130 – La velocità dell’immaginazione”, una serata speciale che intreccia immagi ... Da ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Armando Pomi 130 Anni