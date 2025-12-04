Arianna Biliorsi al Quirinale Eccellenza del Made in Italy
Arianna Biliorsi fra i premiati delle eccellenze del Made in Italy al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia ha visto ieri presenti i rappresentanti della migliore industria del paese e alcuni giovani laureati, tutti insigniti del Premio Leonardo che dal 1994 riconosce le eccellenze del nostro paese. In particolare i giovani laureati sono stati premiati per le loro tesi che hanno affrontato tematiche legate al Made in Italy. Arianna si è infatti laureata con lode in Fashion Management all’ Università degli Studi di Bologna con un elaborato che analizza il mondo della moda ed i nuovi linguaggi dei mezzi di comunicazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Arianna Biliorsi al Quirinale. Eccellenza del Made in Italy - La giovane senese: "Esperienza indimenticabile che mi spinge a guardare avanti". Secondo lanazione.it
Arianna Biliorsi, dalla tesi sulla moda al Quirinale: la giovane senese premiata dal Presidente Mattarella - Oggi, 3 dicembre 2025, il Salone delle Feste del Quirinale ha accolto i giovani vincitori del Premio Leonardo, uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati alle eccellenze italiane e ai talenti eme ... Scrive radiosienatv.it
Arianna va a... ’Mille’. La moda ’made in Siena’ debutta on line: "Qualità a prezzi bassi" - A lanciarlo ufficialmente lo scorso 2 giugno, Arianna Biliorsi, 26 anni, che da poco ha ricevuto il ’Premio Leonardo’ ... Secondo lanazione.it
