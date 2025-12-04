Arianna Biliorsi fra i premiati delle eccellenze del Made in Italy al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia ha visto ieri presenti i rappresentanti della migliore industria del paese e alcuni giovani laureati, tutti insigniti del Premio Leonardo che dal 1994 riconosce le eccellenze del nostro paese. In particolare i giovani laureati sono stati premiati per le loro tesi che hanno affrontato tematiche legate al Made in Italy. Arianna si è infatti laureata con lode in Fashion Management all’ Università degli Studi di Bologna con un elaborato che analizza il mondo della moda ed i nuovi linguaggi dei mezzi di comunicazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arianna Biliorsi al Quirinale. Eccellenza del Made in Italy