Arezzo tra memoria e ricostruzione | il ruolo delle donne raccontato agli studenti

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Centoventi ragazzi delle scuole superiori di Arezzo a lezione di storia, memoria e pace. L’occasione è stata fornita dalla terza Giornata in Ricordo dei Bombardamenti sulla Città di Arezzo che, promossa dalla sezione provinciale d ell’ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, ha trovato il proprio cuore in un convegno ospitato nel Salone delle Cerimonie della Prefettura dal titolo “Le donne nella ricostruzione: il volto civile del Dopoguerra”. L’incontro, aperto dai saluti del prefetto Clemente Di Nuzzo, ha visto la presenza degli studenti di Liceo “Piero della Francesca”, ITIS “Galileo Galilei” e Istituto Tecnico Professionale “Margaritone Vasari”, proponendo un’alternanza di testimonianze e interventi per ricordare il drammatico impatto della Seconda Guerra Mondiale sul territorio e per valorizzare il decisivo contributo femminile nella ricostruzione del Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

