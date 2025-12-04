Arezzo-Ravenna una poltrona per due La corsa per il campione d’inverno

Una poltrona per due. Quella di regina d’inverno che è rimasta un affare ormai limitato ad Arezzo e Ravenna. A tre partite dal termine del girone d’andata, sarà una volata tra amaranto e giallorossi appaiate a quota 38 in testa alla classifica. Dalla lotta per il titolo (platonico) di campione d’inverno è tagliato ormai fuori l’Ascoli scivolato a -9 dalla coppia al comando: in caso di arrivo a pari punti con una o con entrambe sarebbe penalizzato dagli scontri diretti dove ha sempre perso. L’esclusione dal torneo del Rimini ha rimescolato le carte in questo mese di dicembre. Se da un lato l’Arezzo si è vista decurtare i tre punti conquistati contro i romagnoli, dall’altro il Ravenna nell’ultima di andata dove avrebbe dovuto affrontare proprio i biancorossi riposerà forzatamente e quindi avrà a disposizione solo due partite e quindi 6 punti rispetto ai potenziali 9 della squadra di Bucchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

