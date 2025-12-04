Arezzo festeggia Capodanno con Nada Nikki e dj Aladyn La serata del veglione

Si avvicina la festa dell’ultimo dell’anno in piazza della Libertà, a ingresso totalmente gratuito. Sarà Nada con il suo concerto l’ospite più atteso, in una serata che comincerà dalle ore 17 e che andrà avanti fino a tarda notte.L'evento, presentato nella mattina di oggi giovedì 4 dicembre alla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Capodanno, festa in piazza del Comune con Nada - Arezzo, 15 novembre 2025 – E’ Piazza del Comune sarà la location designata per la festa di fine anno aretina, un party gratuito che si fonde con la Città di Natale e le sue attrazioni. Come scrive lanazione.it

