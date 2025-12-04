E ora il PD fa la faccia sveglia. dopo anni di pennichella! Arezzo città turistica, dicono. La Firenze in miniatura, la culla della cultura, il centro storico tutto bello bello. sì, ma se ti scappa? Ti arrangi. Perché in centro, dai Portici a Via Vittorio Veneto fino al terminal dei bus – con più gente che in Corso Italia– l’unica cosa pubblica è l’aria. Bagni zero. Neanche uno. Manco a pagarli in oro. E ora – trombe squillanti! – il PD fa finta di essersi svegliato: “Oh mamma mia! Mancano i bagni!”. Ma nossignori, la notizia non è fresca: sta lì a marcire dal giugno 2022, quando il Comitato Spazio al Centro, armato di firme e fotografie indecenti, è andato in Comune a dire: “Oh raga, qui i bagni manco esistono. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, città d’arte… ma senza un cesso!