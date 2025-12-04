Arezzo-Ascoli denunce e Daspo per le bombe carta e le fiaccole

Denunce e Daspo in arrivo per gli ultras dell’Arezzo che in occasione della partita al Del Duca dello scorso 30 novembre si sono resi protagonisti del lancio di bombe carta e fiaccole che hanno messo a repentaglio l’incolumità delle persone che erano a bordo campo, compresi i vigili del fuoco quel giorno in servizio al Del Duca. "Lo dobbiamo anche a quel ragazzino autistico che non ha potuto continuare a vedere la partita a causa delle esplosioni, così come denunciato pubblicamente dalla madre" ha detto ieri il questore di Ascoli Aldo Fusco. "Sono stati lanci che intendevano chiaramente ‘provocare’ la tifoseria ascolana alla quale devo dare atto invece della compostezza mantenuta, dando prova di elevata maturità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arezzo-Ascoli, denunce e Daspo per le bombe carta e le fiaccole

