Arese 30 kg di droga nascosti in auto | due arresti

Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti, ad Arese. Una pattuglia dei carabinieri della stazione locale, durante un normale servizio perlustrativo in via Sivocci, ha notato i due (un 52enne italiano e un 46enne marocchino, entrambi già noti alle forze dell’ordine) mentre trasferivano un sacchetto tra i bagagliai . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Arese, 30 kg di droga nascosti in auto: due arresti

