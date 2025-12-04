Archiviata l’inchiesta sugli ospedali modulari e le forniture di mascherine a Napoli

4 dic 2025

Avellino, 4 dicembre 2025 - La Procura di Napoli ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta relativa alla costruzione degli ospedali modulari e alla fornitura di mascherine durante la fase più critica dell’emergenza Covid-19, un’indagine che coinvolgeva tre cittadini irpini.La richiesta di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

